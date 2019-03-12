Общество

В великолукской исправительной колонии прошла спартакиада среди осужденных

На протяжении нескольких месяцев осужденные исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) соревновались в различных видах спорта. В числе соревнований: отжимания от пола, подтягивание на перекладине, прыжки в длину, гиревой спорт, армспорт, мини-футбол и турнир по шашкам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На участие в спартакиаде были заявлены осужденные из всех отрядов учреждения. Так, на этапе прыжка в длину лучший результат показал участник из отряда №1 прыгнув на 2 метра 50 сантиметров. В состязаниях по отжиманию от пола наиболее высоким результатом стало 63 повторения.

Самыми зрелищными состязаниями были подтягивание на перекладине и соревнование по армспорту, где спортсмены стремились побороть самих себя и показать высокие результаты. Лучшими в этих номинациях стали осужденные из 4 отряда.

Завершением соревнований стали турнир по мини-футболу (здесь победу одержала сборная команда из 1,4,5-го отрядов ИК-5), а также игра в шашки, где лучшим игроком признан участник из 5 отряда.

Победители спартакиады были поощрены правами начальника учреждения и сладкими призами.