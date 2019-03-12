Общество

Завершился обучающий блок регионального конкурса «Лидер года»

В эти выходные завершился третий обучающий блок регионального конкурса «Лидер года». Участники определились с проектами, которые им предстоит защищать 30 марта перед экспертным советом. До защиты конкурсанты получат личные консультации от руководителей управлений и профильных комитетов администрации Псковской области для более детальной и профессиональной проработки своих проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель конкурса — создание действенных социальных лифтов для активных и компетентных жителей нашего региона с целью выявления руководителей нового поколения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатором конкурса выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» во взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Псковским государственным университетом, опорным вузом страны.