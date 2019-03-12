Общество

«Пройти просто нереально» - пскович пожаловался на состояние улицы Великорецкой

Житель Пскова жалуется на состояние Великорецкой улицы, по которой сейчас из-за грязи и развернувшейся там стройки «пройти просто нереально». Свою жалобу пскович опубликовал на сайте губернатора Псковской области ведерников.рф.

«Великорецкая улица находится практически в центральной части Пскова, но проблемная уже лет 15. Об этом знают спортсмены, которые бегают там по колено в грязи, мамы с колясками, когда коляску проще нести, чем везти, бабушки, да и все местные жители. Ходить там надо только в сапогах. Остановка находится в 100 - 200 метрах, но до нее не дойти: будешь весь грязный и мокрый. Раньше как-то справлялись с этим, дорога грунтовая - и грязь с лужами частично можно было обойти. Конечно, не испачкавшись, не пройти, но все же было терпимо. Что произошло сейчас: напротив магазина № 37 строят два многоквартирных дома. Так, по всей Великорецкой выкопали траншею и провели электрокабель, от подстанции, которая размещена в конце улицы, и, естественно, навезли земли и всю улицу засыпали. Никакого гравия и щебенки, как полагается у порядочных людей, сверху нет. И как теперь там быть тем, у кого нет машины? Как бегать спортсменам? Как ходить с коляской? Пройти просто нереально. Всю улицу разворотили. Теперь после каждого дождя состояние ее будет еще хуже, чем раньше», - жалуется местный житель.

Кроме того, местный житель предложил следующие выходы из сложившейся ситуации: сделать там асфальт; сделать «узенькую дорожку для пешеходов»; засыпать улицу «хорошим слоем щебня и сделать водоотводы»; «заставить подрядчиков засыпать улицу гравием».

Ответственным за разрешение проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.