Общество

В ПсковГУ пройдет VI ежегодный «Фестиваль визуализаций»

11 апреля в ПсковГУ состоится VI ежегодный «Фестиваль визуализаций». На фестивале участникам из разных вузов и городов России будет предложена возможность показать свои навыки и умения, поделиться своими интересами и взглядами на мир с помощью фотографий, видеороликов имиджевой и социальной направленностей. Также участникам конкурса предлагается разработать свой фирменный стиль и поучаствовав в конкурсе Инстаграм-аккаунтов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Помимо образовательной и конкурсных частей в рамках фестиваля участников ожидает кофе-брейк, также будет организована площадка для обмена опытом.



Напомним, «Фестиваль визуализаций» - это ежегодное мероприятие, проводимое студентами направления «Реклама и связи с общественностью». Фестиваль предназначен для выявления и поощрения творческих работ в сфере рекламы и PR.

Мероприятие пройдет в ПсковГУ по адресу: пл. Ленина, 2, актовый зал (3-й этаж).