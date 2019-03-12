Общество

Инспекция труда в Псковской области оштрафовала «Торфопредприятие «Крипецкое» и кооператив «Выбор»

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности и оштрафовала «Торфопредприятие «Крипецкое» и сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Выбор». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

В «Торфопредприятии «Крипецком» были допущены к исполнению трудовых обязанностей работники без психиатрических освидетельствований. Причем сотрудники работали в условиях повышенной опасности, а психиатрическое освидетельствование прошли позднее установленного срока.

Что касается СПК «Выбор», то там в ходе внеплановой выездной проверки по жалобе работника выявлены следующие нарушения трудового законодательства: работодатель не начислял и не выплачивал доплату за вредные условия труда, а заработная плата работнику начислялась менее минимального размера оплаты труда. С нарушением сроков был выплачен расчет при увольнении, а также не произведена денежная компенсация за задержку выплат.