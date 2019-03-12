Прощание с Анатолием Изосиным состоится 19 марта в церкви Георгия со Взвоза

Прощание с Почетным гражданином города Пскова, заслуженным строителем России Анатолием Изосиным состоится завтра, 19 марта, в 10.00 в церкви Георгия со Взвоза (ул. Георгиевская, 1). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК «ЛУГ».
Напомним, Анатолий Изосин скончался вчера, 17 марта, на 69-м году жизни.
Вся его трудовая деятельность была связана с Псковским домостроительным комбинатом (далее ЗАО «ДСК»). В 2014 году на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва Анатолию Федоровичу Изосину присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».