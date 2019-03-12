Общество

Великие Луки станут участником всероссийской акции «Культурный минимум»

С 25 по 29 марта во всех регионах страны в честь Международного дня театра пройдет Всероссийская акция «Культурный минимум». Город Великие Луки станет одним из городов-участников, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Событие направлено на приумножение устоявшихся культурных традиций и объединение поколений за просмотром театральных постановок. В рамках «Культурного минимума» молодые люди приглашают родных и близких на театральные площадки своего города, где организована специальная программа.

Узнать подробнее о местах проведения акции можно в официальной группе «ВКонтакте» форума «Таврида». Помощь в проведении «Культурного минимума» оказывают театры, координаторы акции – комитеты по делам молодежи и резиденты Тавриды, успешно прошедшие многоступенчатый отбор и обучение в Москве.

Акция «Культурный минимум» – современное явление, позволяющее сформировать новое мнение о современном театральном искусстве в знаковый Год театра в нашей стране и объединить поколения.

Напомним, что первая подобная акция прошла в 2018 году и собрала 50 000 человек, которые стали участниками художественных выставок, театральных постановок и кинопоказов. В прошлом году было задействовано более 3000 культурных площадок в 67 субъектах России. В этом году ожидается проведение акции во всех регионах с участием более 65 000 человек.

Мероприятие организовано Роскультцентром при поддержке Росмолодежи и участников Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».