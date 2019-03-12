Общество

Пушкиногорские школьники нарисовали выборы

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района провела конкурс рисунка «Выборы глазами детей», в котором приняли участия учащиеся 6-7 классов санаторной школы-интерната. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

По условиям конкурса рисунки были выполнены на бумаге в разной технике исполнения по усмотрению авторов: акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки, фломастеры.

Конкурсная комиссия отобрала лучшие рисунки и наградила победителей.

Также в рамках декады молодого избирателя 21 марта территориальная избирательная комиссия пригласит молодых и будущих избирателей Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина на беседу «Сегодня – школьник, завтра - избиратель».

По мнению председателя ТИК Пушкиногорского района Алексея Яковлева, именно в школьном возрасте закладываются основы гражданской позиции человека на всю его сознательную жизнь: нравственность, поведение в обществе, политическая активность, отношение к выборному процессу, патриотизм и других черты, определяющие каждого как гражданина своей страны, своей малой Родины.

Напомним, с 17 февраля по 30 марта в Псковской области проходит декада молодого избирателя, во время которой состоятся мероприятия направленные на ознакомление молодых и будущих избирателей с законодательством о выборах и референдуме, на привлечение их внимания к выборным процессам, на повышение социальной и электоральной активности, гражданской ответственности.