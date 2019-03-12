Общество

Псковских студентов приглашают на Всероссийский квест «Вода России»

Студентов Псковской области приглашают принять участие в III Всероссийском экологическом квесте «Вода России», который продлится до 30 июня 2019 года. Квест направлен на реализацию технологий водосбережения и снижения водного следа в учебных заведениях страны. Регистрация участников открыта на сайте вода.вузэкоквест.рф., сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы квеста.

За два года экоквест стал площадкой для реализации идей и решений молодого поколения. Весь процесс состоит из двух этапов и включает в себя исследовательские и прикладные задания. Их решение позволяет студентам в полной мере проявить свои возможности. Итогом квеста станет разработка и внедрение участниками программы по водосбережению в своем вузе. Кроме того, проект несёт в себе важную просветительскую роль, затрагивает одну из наиболее актуальных экологических тем России – водосбережение.

Победители примут участие в образовательной программе всероссийского слета Ассоциации зеленых вузов России. 15 команд-лидеров получат полезные экопризы, а их учебные заведения будут приглашены в Ассоциацию зеленых вузов.

Ежегодный проект реализуется по инициативе Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» при поддержке движения ЭКА. С 2017 года студенты-участники экоквеста уже реализовали свои проекты по водосбережению в 155 университетах.