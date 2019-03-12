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Общество

В Великих Луках продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2017 году

18.03.2019 17:26|ПсковКомментариев: 0

Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Васильев Евгений Витальевич, 1985 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.

Теги: #пропал человек #умвд россии по псковской области #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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