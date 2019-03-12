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Вологодская ГМХА приглашает школьников Северо-Запада принять участие во всероссийском конкурсе «АгроНТИ-2019»

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина стала одной из 9 площадок для региональных этапов всероссийского конкурса «АгроНТИ - 2019» и станет центром проведения его очного этапа в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс «АгроНТИ - 2019» проводится среди учеников 5-11 классов сельских общеобразовательных учреждений. Цель конкурса - вовлечение обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в работу над технологическими приоритетами национальной технологической инициативы (НТИ), через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве.

Конкурс проводится с 2018 года, в прошлом году финал в Белгородской области собрал 150 школьников-финалистов из 10 регионов России. В отборочных этапах конкурса приняло участие более 350 юных изобретателей. В 2018 году стартовые мероприятия АгроНТИ проходили на двух площадках. В этом году очный этап развернется сразу на девяти: в Приморском и Ставропольском крае, в Кемеровской, Новосибирской, Вологодской, Саратовской, Белгородской, Волгоградской областях и республике Татарстан.

Предварительная регистрация участников на единой интернет-площадке конкурса проходит с 1 по 25 марта. Принять участие могут обучающиеся 5–11 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, расположенные в сельской местности и малых городах РФ. Участники делятся на три возрастные категории: 5–6 классы, 7–8 классы и 9–11 классы. Участники могут подать заявку по четырем направлениям, но только на одну региональную площадку, расположенную ближе к месту проживания.

Тематика конкурса — почвосбережение и повышение производительности труда в области сельского хозяйства. Направления — агрокоптеры, агророботы, агрокосмос и агрометео.

На заочном этапе участникам предстоит решить ряд тематических тестовых заданий в режиме онлайн. В ходе очного регионального этапа конкурсанты должны будут выполнить конкурсные задания с использованием оборудования и инструментов, соответствующих номинациям конкурса, например, обнаружить с помощью дрона очаг возгорания и потушить его. Для участников регионального этапа пройдут мастер-классы по программированию, робототехнике, пилотированию квадрокоптеров, работе с мобильными метостанциями и многим другим направлениям.

Заочный региональный этап пройдет с 1 по 25 апреля, очный региональный этап в Вологодской ГМХА пройдет 17–18 мая. Финальный этап пройдет с 31 августа по 6 сентября. Финалисты конкурса получат возможность принять участие в специализированной площадке в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».

С подробностями можно ознакомиться в Положении о конкурсе.

Организаторы: Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке департамента научно-технологической политики и образования, департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства Российской Федерации.