Общество

В 170 тыс. рублей обойдется проект благоустройства территории между детсадами №48, 50 и школой №24 в Пскове

Определен разработчик проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования между детскими садами №№ 48,50 и школой № 24 в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Площадь благоустройства - 3780 кв. метров. В проекте предписано предусмотреть ремонт покрытий дорожек и площадок, устройство новых дорожек и площадок в твердом покрытии, устройство велодорожек, площадки для проведения массовых мероприятий, автопарковки, установку бортовых камней вдоль дорожек и площадок, устройство освещения на опорах с размещением на них иллюминации, малые архитектурные формы (скамейки, урны и т.д.), обеспечение водоотведения, посадку деревьев, кустарников, рекультивацию газонов.

Победитель - Общество с ограниченной ответственностью «Модулор» с предложением 170 тыс. 083,54 рублей. Второе место заняла заявка ООО «ИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-САРАТОВ» - 173 тыс. 560,10 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 695 тыс. 311,16 рублей.

Источник финансирования - средства федерального и областного бюджетов на 2019 год, предусмотренные по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».