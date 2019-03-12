Общество

Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с пятилетней годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей региона с пятилетней годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, Александр Козловский отметил, что крымская весна не только изменила судьбу полуострова и Севастополя, но и показала всему миру силу сплочения российского народа, стала мощным стимулом подъёма патриотизма в нашей стране.

«Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – юбилейную 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией!

Это событие можно без преувеличения назвать не просто историческим – эпохальным! Датой, когда вся Россия в едином порыве поддержала законное право крымчан на свободное волеизъявление и самоопределение, будут гордиться наши дети и внуки. Крым вернулся в состав дружной российской семьи!», - говорится в тексте поздравления.

Депутат Госдумы подчеркнул, что сегодня в республике динамично развиваются экономика, здравоохранение, образование и социальная сфера.

«Возведение ключевых объектов транспортной и энергетической инфраструктуры: Крымского моста, трассы «Таврида», нового комплекса международного аэропорта Симферополя, энергомоста «Кубань-Крым», Таврической и Балаклавской электростанций. Все это наши с вами общие достижения. Вместе мы сможем сделать еще больше! С праздником!», - поздравил жителей региона Александр Козловский.