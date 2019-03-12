Общество

Псковские единороссы почтили память героя, закрывшего собой амбразуру немецкого пулемета

Активисты и сторонники Псковского районного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в митинге, посвященном подвигу Герою Советского Союза Ильи Коровина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Мероприятие состоялось у мемориала воинской славы «Жидилов Бор». Цветы к памятному знаку возложили представители власти и общественности, ветераны Великой Отечественной войны, школьники.

Обращаясь собравшимся, секретарь местного отделения «Единой России», председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов отметил, беспримерный героизм и мужество воинов, сражавшихся за родную землю, их самоотверженность в борьбе с врагами. «Современное поколение будет свято хранить в своих сердцах подвиг Ильи Коровина и многих других героев, отдавших жизнь за возможность жить под мирным небом. Русский народ, как никто другой, знает цену мирной жизни, потому что помнит о тех немыслимых жертвах, которые понесла наша страна в Великой Отечественной войне», - сказал он.

Илья Коровин – участник Великой Отечественной войны, командир отделения 286-го стрелкового полка (90-я стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленинградский фронт). Весной 1944 года после проведения Красносельско-Ропшинской наступательной операции была снята блокада Ленинграда, и к началу марта 1944 года советские войска вышли к укреплённой линии «Пантера». 90-я стрелковая дивизия подошла к линии северо-западнее Пскова. С 9 марта войска 42-й армии приступили к штурму позиций противника, впоследствии оказавшемуся неудачным.

В этих боях отличился сержант Коровин, прибывший в полк 8 марта. В боях близ деревни Жидилов Бор он первым поднялся в атаку, однако советские подразделения были остановлены пулемётным огнём. Особенно мешал продвижению войск пулемёт, который вёл огонь из дзота на фланге. Коровин по собственной инициативе подобрался к дзоту и, не имея возможности подавить его огнём, бросился в амбразуру и закрыл её своим телом.

Он был похоронен в братской могиле в двух километрах юго-западнее деревни Жидилов Бор.