Общество

21 марта ресторан «Инжир» приглашает на эногастрономический ужин

21 марта ресторан «Инжир» приглашает на эногастрономический ужин «По ту сторону экватора» с уникальной коллекцией вкусов и оттенков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК «Акваполис».

В рамках уникального ужина все гости смогут узнать полезную и интересную информацию и принять участие в дегустации от партнера мероприятия. Изысканное меню добавит особого вкуса этому вечеру.

В финале праздника состоится розыгрыш специальных призов от Turbo Travel и аквапарка «Акваполис» среди всех гостей вечера.

Стоимость билета на 1 персону - 1700 руб.

Начало вечера в 19:00. Бронирование мест - 20-19-00.