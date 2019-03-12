Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту

В войсковую часть 3526 войск национальной гвардии Российской Федерации (дислокация: Ленинградская область, Ломоносовский район поселок Лебяжье) требуются для прохождения военной службы по контракту граждане до 35 лет отслужившие в армии (пребывающие в запасе), годные к прохождению службы в армии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, для прохождения службы требуются:
- Заместитель командира взвода, командир отделения (служивших в армии на должностях сержантов) – 25 000 рублей;
- Водители категории «В» и выше – 22000 рублей;
- Специалисты связи – 22000-25000 рублей;
- Кинологи – 22000-25000 рублей;
- Повара – 19000-22000 рублей;
- Электрики – 19000-22000 рублей;
- Медицинские работники – 22000-25000 рублей.
Требования к кандидатам: среднее, среднее специальное образование, без судимости.
Предлагается:
- стабильную заработную плату;
- предоставление служебного жилья, а при невозможности его денежная компенсация от 15000 до 22 500 рублей;
- полный социальный пакет;
- бесплатное медицинское обслуживание военнослужащего и членов его семьи;
- санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях (Туапсе, Сочи, Кисловодск, Ессентуки);
- 8-ми часовой рабочий день, оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, возможность бесплатного обучения в ведомственных ВУЗах Федеральной службы войск национальной гвардии.
Контактные телефоны: 73-43-13, 8-911-366-21-41
Контактное лицо: Титова Анна Владимировна.
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