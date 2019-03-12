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Общество

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту

18.03.2019 19:53|ПсковКомментариев: 0

В войсковую часть 3526 войск национальной гвардии Российской Федерации (дислокация: Ленинградская область, Ломоносовский район поселок Лебяжье) требуются для прохождения военной службы по контракту граждане до 35 лет отслужившие в армии (пребывающие в запасе), годные к прохождению службы в армии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, для прохождения службы требуются:

  • Заместитель командира взвода, командир отделения (служивших в армии на должностях сержантов) – 25 000 рублей;
  • Водители категории «В» и выше – 22000 рублей;
  • Специалисты связи – 22000-25000 рублей;
  • Кинологи – 22000-25000 рублей;
  • Повара – 19000-22000 рублей;
  • Электрики – 19000-22000 рублей;
  • Медицинские работники – 22000-25000 рублей.

Требования к кандидатам: среднее, среднее специальное образование, без судимости.

Предлагается:

  • стабильную заработную плату;
  • предоставление служебного жилья, а при невозможности его денежная компенсация от 15000 до 22 500 рублей;
  • полный социальный пакет;
  • бесплатное медицинское обслуживание военнослужащего и членов его семьи;
  • санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях (Туапсе, Сочи, Кисловодск, Ессентуки);
  • 8-ми часовой рабочий день, оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, возможность бесплатного обучения в ведомственных ВУЗах Федеральной службы войск национальной гвардии.

Контактные телефоны: 73-43-13, 8-911-366-21-41

Контактное лицо: Титова Анна Владимировна.

Теги: #Росгвардия #служба по контракту
Источник: Псковская Лента Новостей
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