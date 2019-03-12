Общество

Более 50 населенных пунктов посетит мобильная клиентская служба ПФР

В апреле, мае и июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит пятнадцать районов области. Всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут двадцать волостей и проведут приемы граждан более чем в пятидесяти населенных пунктах, удаленных от районных центров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Ознакомиться с графиком выезда мобильной клиентской службы ПФР можно на сайте учреждения.