Общество

Псковская область в марте попала в лучшие практики оценки регулирующего воздействия

При активном содействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева подготовлены отрицательные заключения об оценке регулирующего воздействия по нескольким проектам актов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе бизнес-омбудсмена, данные проекты уполномоченным органом направлены на дальнейшую доработку.

«Бизнес-омбудсмен Псковской области неоднократно, в том числе в своих Ежегодных докладах, отмечал значимость процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Однако в 2017 году развитие процедуры ОРВ в регионе было на весьма низком уровне», - отметили в аппарате уполномоченного.

Отметим, что с прошлого года в регионе начал функционировать сайт единый сайт regulation.pskov.ru, где органы власти регулярно размещают проекты нормативно-правовых актов для публичных обсуждений. Более активно в процесс включились районы. Благодаря функционированию сайта каждый заинтересованный предприниматель может выступить в качестве «разработчика закона» и прокомментировать проект нормативно-правового акта, а также внести свои предложения на этапе до его официального принятия.

Институт оценки регулирующего воздействия весьма важен, в том числе, для представителей предпринимательского сообщества, как действенный инструмент донесения до органов власти позиции самых широких заинтересованных групп по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в связи с этим призываем бизнесменов региона принимать активное участие и выражать свое компетентное мнение в отношении нормативно-правовых актов, которые в будущем затронут их предпринимательскую деятельность.

В текущем году со стороны уполномоченного были направлены заключения по 4 проектам нормативно-правовых актов комитета по труду и занятости населения области, а также нормативно-правовому акту комитета по культуре региона. Все они были учтены, а на основе 4 были подготовлены отрицательные заключения.

«Это еще раз доказывает, что органы власти готовы к диалогу с предпринимательским сообществом и готовы к компромиссной разработке законопроектов во избежание возникновения недопонимания в будущем», - подчеркнули в аппарате бизнес-омбудсмена.

Добавим, что данный опыт работы Псковской области в рамках ОРВ опубликован на федеральном ресурсе «Оценка регулирующего воздействия» в разделе «Лучшие практики».