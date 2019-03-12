Общество

Псковский «Акваполис» станет местом проведения пожарно-тактического учения

В Пскове торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» станет местом проведения пожарно-тактического учения сотрудников МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области. Учения пройдут 20 марта, с 9.00 по 11.00.

Целью данных учений станет оценка уровня противопожарной устойчивости здания ТРК, отработка планов взаимодействия сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона при ликвидации пожара в зданиях с массовым пребыванием людей, проверка боеготовности пожарно-спасательных подразделений.

В связи с проведением учения МЧС просит граждан соблюдать спокойствие.