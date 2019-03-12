Общество

Великолучанки приняли участие в соревнованиях по танцам с собаками

Жительница Великих Лук Яна Филиппова со своим псом по кличке Мур и Татьяна Овчинникова со своей собакой Джон приняли участие в квалифицированных соревнованиях по танцам с собаками, которые состоялись в Санкт-Петербурге в эти выходные, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования прошли в рамках масштабной международной выставки собак «Зоошоу и делились на классы: новички, бэби, начальная школа, дети, para dance, развлекательный и фристайл. Конкурсанты боролись не только за кубки и медали, но и за путевку на чемпионат Европы.

В соревнованиях приняли участие дрессировщики из различных регионов России и ближнего зарубежья. Всего с танцевальными номерами выступили 45 человек.