Великолучанки приняли участие в соревнованиях по танцам с собаками

Жительница Великих Лук Яна Филиппова со своим псом по кличке Мур и Татьяна Овчинникова со своей собакой Джон приняли участие в квалифицированных соревнованиях по танцам с собаками, которые состоялись в Санкт-Петербурге в эти выходные, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Соревнования прошли в рамках масштабной международной выставки собак «Зоошоу и делились на классы: новички, бэби, начальная школа, дети, para dance, развлекательный и фристайл. Конкурсанты боролись не только за кубки и медали, но и за путевку на чемпионат Европы.
В соревнованиях приняли участие дрессировщики из различных регионов России и ближнего зарубежья. Всего с танцевальными номерами выступили 45 человек.
Великолучанам удалось завоевать призовые места. Татьяна Овчинникова и Джон в номинации «дебют» стали лучшими, а Яна Филиппова и Мур заняли второе место в классе мастер — фристайл, они на суд у жюри представили зажигательный танец «Макарена».