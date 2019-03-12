Общество

В честь 140-летия образования уголовно-исполнительной системы состоялось торжественное награждение сотрудников ведомства

Псковский филиал Академии ФСИН России и УФСИН России по Псковской области провели торжественное собрание, посвященное юбилею образования УИС, с участием представителей власти региона, Псковского района и областного центра, силовых ведомств региона, ветеранов и духовенства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Открывая торжественное собрание начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь и начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин поблагодарили ветеранов за вклад в развитие пенитенциарной системы, гражданское и профессиональное становление молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы, ответственно несущих службу, с полной самоотдачей выполняющих свой служебный долг.

Сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и другие официальные лица, которые в своих выступлениях отметили важность труда сотрудников УИС и большой вклад профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии в подготовку достойной смены и надежного кадрового пополнения.

Ряд сотрудников получили ведомственные награды – медали «За отличие в службе», почетные грамоты и благодарности Федеральной службы исполнения наказаний.

За добросовестное исполнение обязанностей, успехи, достигнутые в службе, ряд работников были награждены почетными грамотами администраций области и города Пскова, областного Собрания депутатов и городской думы, силовых ведомств региона, УФСИН России по Псковской области и Псковского филиала академии.

Завершилось торжественное мероприятие концертом творческого коллектива «Рубеж» управления МВД России по Псковской области, который стал настоящим подарком в юбилей уголовно-исполнительной системы.