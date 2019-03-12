Общество

С 25 марта в Великих Луках вводится временное ограничение движения большегрузов

С 25 марта по 23 апреля в Великих Луках вводится временное ограничение движения большегрузов. Кроме того, на период временного ограничения движения установлены предельно допустимые значения нагрузки на оси транспортного средства - 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки для проезда по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования «Город Великие Луки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.



Временное ограничение движения осуществляется путем установки на автомобильных дорогах местного значения соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства.



Вместе с тем, временное ограничение движения не распространяется: на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, твердое топливо), бытового газа в баллонах, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, на транспортные средства, обеспечивающие выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.