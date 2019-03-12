Общество

Участники конкурса «Лидер года» начинают индивидуальную работу над проектами

В понедельник, 18 марта, начался очередной этап регионального кадрового конкурса «Лидер года» — индивидуальная работа над проектами, которая продлится до 28 марта. На этом этапе руководители профильных управлений и комитетов администрации Псковской области в рамках наставничества проведут консультации с полуфиналистами конкурса. Свои индивидуальные проекты готовят 33 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

По окончании 10-дневной работы, 30 марта, состоится предзащита проектов, по итогам которой в финал выйдут 10 человек. Имена финалистов станут известны 31 марта. Непосредственно финал конкурса назначен на 18 апреля.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта — региона найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.