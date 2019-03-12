Общество

В Пскове заработал информационный центр «Титан-Полимер»

18 марта в офисе ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» открылся информационный центр компании, где каждый житель региона может получить ответы на любые вопросы, касающиеся проекта по выпуску полимеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В помещении центра размещена выставка: кроме стендов, на которых представлена базовая информация о предприятии, проекте в целом и о Группе компаний «Титан», гости центра смогут ознакомиться с образцами продукции из БОПЭТ-пленки и полиэстера (ПЭТФ-гранул), включая товары для детей и изделия медицинского назначения.

В информационном центре псковичи будут получать сведения о перспективном производстве полимеров и пленок из первых рук, а также смогут узнать о вакансиях предприятия и оставить свое резюме. В рамках работы информационного центра будет реализован образовательный проект с участием специалистов предприятия, которые прочтут популярные лекции по основам органической химии, технологии производства полимерных материалов и экологии.

В день открытия центра команда во главе с генеральным директором предприятия Германом Петрушко встретила первых посетителей — жителей региона, заинтересованных в достоверной информации, и рассказала им о будущем производстве полимеров и пленок. В информационном центре ответили на важные для многих псковичей вопросы, в том числе по экологичности производства, его безопасности для окружающей среды и здоровья жителей, а также подробно остановились на условиях труда, создаваемых на новых рабочих местах, и социальном пакете, предлагаемом компанией.

«Мы гарантируем псковичам „белую“ заработную плату выше средней по региону, расширенный социальный пакет, который включает в себя и обеспечение спецодеждой по сезону, и доставку автотранспортом до предприятия, и медицинское обслуживание», — пояснил директор компании Герман Петрушко.

Отметим, что в у псковичей также будет возможность задать вопросы и получить ответы дистанционно, в электронном виде.