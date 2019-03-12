Общество

«Артек» обновит рекорд по числу отдыхающих детей

Международный детский центр (МДЦ) «Артек» в текущем году поставит рекорд по числу принятых детей и вместит до 50 тыс. ребят. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе МДЦ.

Отмечается, что в прошлом году центр посетили 40 тыс. школьников из России и десятков других стран мира. Начиная с 2014 года «Артек» ежегодно увеличивал число отдыхающих детей. После присоединения Крыма к России здесь отдохнули 6 тыс. ребят, но уже в 2015 году их число возросло до 19 тыс.

Сегодня здесь представлены 120 программ дополнительного образования и 45 студий творчества. Также в «Артеке» работает школа, что позволяет детям приезжать сюда круглый год.

«Если говорить о долгосрочных планах, мы намерены участвовать в развитии стандартов отрасли детских лагерей. Туристический лагерь, спортивные, творческие, языковые, цифровые лагеря — все эти компоненты развиты в «Артеке», — сказал и.о. директора МДЦ Константин Федоренко.

Он добавил, что в 2020 году детский центр отметит свое 95-летие. Планируется, что на юбилей соберутся выпускники со всего мира.