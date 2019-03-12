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В Эрмитаже директор Росгвардии вручил личный штандарт командующему Северо-западным округом

В г. Санкт-Петербурге директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил личный штандарт командующему Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковнику Павлу Дашкову, а также наградил отличившихся военнослужащих и сотрудников государственными и ведомственными медалями.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, торжественный воинский ритуал состоялся в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа. В мероприятии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора г. Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководители и представители региональных органов государственной власти, взаимодействующих структур и правоохранительных органов, общественных организаций и духовенства.



Штандарт командующего является почетным персонифицированным знаком различия, символизирующим воинский долг и личную ответственность командующего за подготовку и применение войск. Вручение личного штандарта подчеркивает высочайший уровень личной ответственности командующего за судьбу подчиненных и готовность вверенных подразделений к выполнению поставленных задач.



«Товарищи генералы и офицеры, дорогие ветераны, уважаемые гости, весьма приятно и почетно находиться сегодня здесь в этом зале, который со времен Российской империи является свидетелем множества знаковых государственных и военных церемоний. К таковым, безусловно, относится проводимый сегодня ритуал – вручение личного штандарта командующему Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковнику Павлу Дашкову, который на протяжении 10 лет с небольшим перерывом командует этим оперативно-территориальным объединением», - сказал, открывая торжественную церемонию, генерал армии Виктор Золотов.



Директор Росгвардии отметил, что за свою многолетнюю службу генерал-полковник Дашков на всех воинских должностях максимально эффективно исполнял воинский и профессиональный долг. Под его руководством войска Северо-Западного округа успешно выполняли задачи по охране правопорядка и безопасности в период проведения таких значимых событий, как футбольные матчи Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу.



Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ обеспечивают надежную защиту важных государственных объектов атомной энергетики, в том числе находящихся в стратегическом районе Арктики и Северного морского пути.



«Выражаю благодарность личному составу войск округа за профессионализм и самоотдачу при выполнении служебно-боевых задач, а также представителям органов государственной власти и правоохранительных структур за взаимодействие с Росгвардией», - сказал генерал армии Виктор Золотов.



Личный состав войск национальной гвардии продолжает подготовку к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности предстоящего чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге в следующем году.



В 2019 году подразделения Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ продолжат подготовку к участию в обеспечении безопасности при проведении масштабных международных мероприятий: V Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога», IX Петербургского международного юридического и XXIII Петербургского международного экономического форумов, всероссийского праздника выпускников школ «Алые паруса» и других общественно значимых событий.