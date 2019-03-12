Общество

Геронтоволонтеры Красного Креста посетили ветеранов войны

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» пожилые активисты - участники клуба «Волонтеры добра» продолжают навещать псковичей преклонного возраста с визитами внимания. В марте геронтоволонтеры Валентина Петренко, Раиса Пименова вместе с сотрудником Красного Креста Любовью Сушиловой проведали двух ветеранов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Красного Креста.

Для одного из ветеранов приход гостей стал желанным событием. Из-за хронического заболевания женщина с трудом передвигается по квартире, большую часть времени проводит в одиночестве. По ее словам вынужденное уединение скрашивают разговоры по «Телефону общения» с дежурными геронтоволонтерами Красного Креста. А визиты гостей, восполняя дефицит общения, придают бодрости и хорошего настроения. К такому мнению присоединилась и второй ветеран, которая, несмотря на весьма преклонный возраст, полна энергии и любви к жизни. Непринужденное общение оказалось полезным для волонтеров и для их подопечных своими положительными эмоциями, благотворно влияющими на самочувствие.

Напомним, визиты внимания состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.