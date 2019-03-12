Общество

В Пскове разыскивают уроженца Петрозаводска, пропавшего в 2017 году

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Григорьев Владимир Клавдиевич,1954 года рождения. По имеющимся данным, 23 февраля 2017 года он ушел с места жительства, и до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, Григорьев является уроженцем города Петрозаводска. Он соблюдает церковные каноны, посещает монастыри, а также памятные места, почитаемые верующими.

Приметы: на вид 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: светлая водолазка, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», черные ботинки на шнурках. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Григорьева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.