Общество

В Стругокрасненском районе глава волости оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан

Мировым судьей судебного участка № 19 Стругокрасненского района Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении главы Новосельской волости, возбужденное прокурором Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований федерального закона от 02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» главой Новосельской волости не обеспечено объективное и всестороннее рассмотрение обращения местного жителя по вопросу соблюдения правил благоустройства поселения.

Постановлением мирового судьи глава поселения признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.