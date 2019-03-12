Общество

В Острове открылась выставка «Мастера сцены»

Новая экспозиция «Мастера сцены» открылась в историческом отделе Военно-исторического музея-заповедника Псковской области в городе Остров. Выставка посвящена Году театра в России и открыта совместными усилиями Псковской региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» и исторического отдела музея, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Часть экспонатов из коллекции краеведа Людмилы Ильичевой, другая часть, из музейного архива. Все предметы на выставке - подлинники.

«Не многие, даже старожилы города, знают, что в конце XIX - начале XX веков в нашем городе был создан "Зеленый театр", на подмостках которого выступали столичные артисты, приезжавшие летом отдыхать в Остров на реке Великой. После революции 1917 года театральная жизнь в городе не замерла, она продолжалась», - рассказала главный хранитель музея Светлана Иванова.

В экспозиции представлены почтовые открытки из архива Натальи Вернандер с портретами выдающихся советских и российских артистов. В витринах можно увидеть сезонный билет в театр на 10 спектаклей 1926-1927 годов, почтовые открытки со сценами из спектаклей по пьесе Максима Горького «На дне», Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты» и Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

В экспозиции также представлены предметы из личного архива краеведа Людмилы Ильичевой - театральные программки, печатные издания первой половины XX века. Также выставлены и экспонаты из фондов музея: театральный реквизит - пелерина, головной убор, манишка, бинокль, сумочка, а также документы из личного архива нашего земляка, заслуженного артиста России Михаила Горского.

«В нашем музее, к сожалению, мало материалов об истории театра в городе Остров, но работа продолжается, и фонды музея пополняются новыми экспонатами», - сообщила Светлана Иванова.