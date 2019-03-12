Общество

Псковский Росреестр: Проверьте наличие адреса своего имущества в Федеральной информационной адресной системе

В ноябре 2011 года в России появилась Единая система ведения адресных характеристик - федеральная информационная адресная система (ФИАС). В ФИАС хранятся данные об адресных объектах, расположенных на территории России: субъектах Федерации, районах, населенных пунктах, улицах, домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Псковской области.

Преимущество наличия официально присвоенного адреса объекта недвижимости заключается в следующем: если у объекта недвижимости нет адреса, то у собственника могут возникнуть проблемы с получением почты, с вызовом скорой помощи, полиции, пожарной машины, и других инспекций, так как, не имея адреса, они не смогут вовремя приехать, а иногда очень важна каждая секунда. Кроме того, в случае продажи или покупки недвижимости, вступления в наследство или оформления договора дарения, в правоустанавливающих документах обязательно должен быть точный адрес объекта недвижимости, будь то квартира, дом или земельный участок. В случае отсутствия точного адреса у объекта недвижимости, могут возникнуть трудности с идентификацией объекта недвижимости.

То есть, если адреса у объекта недвижимости нет, то невозможно определить место проживания граждан или нахождения предприятий и организаций.

Адрес объекта недвижимости, будь то земельный участок, здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства – это характеристика, которая определяет местоположение объекта недвижимости в пределах населенного пункта либо за его пределами. Поэтому, в первую очередь, адрес должен быть уникальным и неповторяющимся, то есть определенный адрес может быть присвоен только одному объекту. Для того, чтобы адрес был упорядочен, легитимен, постановлением правительства РФ в 2014 году утверждены правила присвоения, изменения и аннулирования адресов.

В случае, если сведения об адресе объекта недвижимости не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) или присутствует некорректный адрес, заинтересованное лицо вправе обратиться в орган регистрации прав через офисы МФЦ с заявлением о внесении в ЕГРН отдельных дополнительных сведениях об объекте недвижимости. При этом, внесение в ЕГРН сведений об адресе объекта недвижимости осуществляется при условии наличия данного адреса в ФИАС. Поэтому, заявителю перед обращением с заявлением об изменении адреса рекомендуется удостовериться в наличии адреса в ФИАС. На интернет - портале ФИАС по адресу: https://fias.nalog.ru/ обеспечен свободный доступ к адресной системе для всех заинтересованных лиц, там же можно получить информацию об адресе интересующего объекта недвижимости, порядок и способы предоставления сведений, а также другую интересующую информацию.

Что делать, если адрес отсутствует в ФИАС? В этом случае необходимо обратиться в органы местного самоуправления (органы государственной власти субъектов РФ), имеющие полномочия на присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости, с целью создания соответствующего акта и актуализации информации об адресе в ФИАС.

Кадастровая палата по Псковской области рекомендует гражданам проверить наличие адресов, принадлежащих им объектов недвижимости, в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).