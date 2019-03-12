Общество

Волейболом был открыт комплекс мероприятий «Неделя здоровья»

18 марта стартовал ежегодный конкурс «Неделя здоровья», организованный Псковским городским молодежным центром. В этом году конкурс собрал 10 команд и рекордное количество участников. Первым видом спорта, в котором участники зарабатывали баллы, стал волейбол, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Молодежного центра.

Первое место в спортивном состязании заняла команда «Адреналин», второе «Авангард», а почетное третье завоевала команда «Довмонт». За каждую победу команды получают баллы: за 3 место - 1 балл, за второе место - 2 балла, а победители получают 3 очка.

Помимо этого, жюри оценивало команды по общей стилистике, дружности и слаженности - эти баллы будут учитываться при равенстве прочих баллов при подведении итогов недели. На протяжении недели участники будут пробовать себя в таких спортивных категориях, как: фитнес-тест, витамин челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.