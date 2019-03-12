Общество

Имя писателя Гранина присвоено новому самолету «Аэрофлота»

Правление ПАО «Аэрофлот» приняло решение присвоить имя Даниила Гранина самолету Boeing 777-300, пишет «Интерфакс».

«Правление приняло решение утвердить кандидатуру Д.А.Гранина для присвоения его имени новому самолету нашей авиакомпании. В честь писателя будет назван Boeing 777-300», - говорится в официальном ответе «Аэрофлота» Минкомсвязи.

Авиалайнер поступит в парк «Аэрофлота» в марте 2020 года.

Как сообщалось, власти Санкт-Петербурга попросили руководство авиакомпании «Аэрофлот - российские авиалинии» назвать в честь писателя Д.Гранина один из самолетов.

Д.Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. В 2019 году в России будет отмечаться 100-летию со дня рождения писателя. В частности, планируется установить памятник Д.Гранину и утвердить именную стипендию для учащихся, занимающихся филологией. Планируется также снять документальные фильмы о писателе и назвать один из скверов Петербурга его именем.