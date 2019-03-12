Общество

Администрация Псковского района: Зимовка скота проходит организованно

Зимовка скота в сельхозпредприятиях района проходит организованно. Хозяйства ежедневно производят более 54 тонн молока, что больше уровня 2018 года на одну тонну, среднесуточный надой от одной коровы составляет 16,6 килограммов, что больше прошлогоднего на 0,9 килограмма, сообщили Псковской Ленете Новостей в администрации Псковского района.

Также отмечается, что наивысшую суточную продуктивность коров имеют хозяйства: ООО «ПсковАгроИнвест» - 23,2 килограмма, ООО «Металлист» - 19,2, ЗАО «Агрофирма Победа» - 18,2, ОПХ «Родина ФГУП Каложицы» - 18,0 килограммов молока.