Общество

Синоптики обещают в апреле в России «теплую зону»

Вся территория России в апреле будет находиться в тёплой зоне. Теплее нормы будет даже в северных регионах, однако на некоторых территориях все же не исключены морозы за -20 градусов. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Фото: Агентство городских новостей « Москва » /Андрей Никеричев

Особенно тёплым (по сравнению с нормой) апрель обещает быть для северных территорий: Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймыра, севера Туруханского района Красноярского края, северо-востока Якутии, Чукотки. Однако здесь же не исключены периоды похолодания - до -20 градусов, а в отдельные ночи и до –30.

В Москве температура также будет чуть выше нормы, она для этого весеннего месяца составляет +5,8. Однако потепление будет неравномерным.

На севере Центрального региона в апреле температура будет около нулевой отметки, а на юге днём воздух будет прогреваться до +14 градусов, ночью почти без заморозков. В южных регионах России - например, в Краснодарском крае - днём температура будет подниматься до +17 градусов. Однако при похолоданиях и здесь возможно до –2.

Ниже нормы температура будет только в прибрежных районах центра и на севере Хабаровского края.