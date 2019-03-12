Общество

На территории Псковской области создано 113 подразделений добровольной пожарной охраны

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области создано 113 подразделений добровольной пожарной охраны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС России по Псковской области, в реестр добровольных пожарных Псковской области внесены 7666 членов добровольной пожарной охраны области.

На сегодняшний день именно на добровольных пожарных лежит забота о пожарной безопасности в отдаленных населенных пунктах Псковской области, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан. Жители сельской местности при поддержке местных органов власти успешно решают задачи по охране своих населенных пунктов от пожаров, обеспечивают тушение пожаров до прибытия подразделений профессиональной пожарной охраны. Каждый год в области увеличивается количество добровольных формирований и численность добровольных пожарных.