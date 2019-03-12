Общество

В Бежаницах прошли конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года»

В Бежаницкой детской школе искусств прошли муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года - 2019» и «Воспитатель года - 2019». В них приняли участие 3 учителя и 2 воспитателя. Победителями стали Екатерина Курова, учитель химии Бежаницкой средней школы и Юлия Петракова, воспитатель Бежаницкого детского сада «Ромашка», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Бежаницкого района.

Приз зрительских симпатий получила Татьяна Родионова, воспитатель Бежаницкого детского сада «Светлячок», а приза жюри, состоящего из ветеранов педагогического труда, была также удостоена Юлия Петракова, воспитатель Бежаницкого детского сада «Ромашка».

Участников конкурса поприветствовали первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Валентина Иванова, начальник отдела образования Лариса Горохова, директор Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества и заведующий Бежаницким детским садом «Светлячок».

При подведении итогов конкурсов начальником отдела образования были отмечены высокий уровень проведенных конкурсантами открытых уроков в школах и мероприятий в детских садах. Высокую оценку Ларисы Гороховой получили и наиболее запомнились самопредставление Юлии Петраковой и опыт работы Екатерины Куровой.

Последние этапы конкурсов прошли в праздничной обстановке. Для всех присутствующих свои музыкальные поздравления дарили воспитанники детского сада «Светлячок» и участницы народного коллектива вокальной группы «Эллегия».

