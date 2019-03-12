Общество

Дни Москвы пройдут в Пскове

В администрации Псковской области состоялось совещание, на котором рассматривались вопросы организации Дней Москвы в Пскове. В работе совещания, проходившего под руководством заместителя губернатора области Нинель Салагаевой, приняли участие представители всех заинтересованных ведомств и профильных структур администрации области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, планируется, что Дни Москвы пройдут в областном центре в конце июля. В рамках программы Дней Москвы в Пскове запланированы проведение «круглых столов» в области экономики, образования, здравоохранения, туризма, деловые встречи, посещение предприятий Псковской области. Предусмотрено проведение спортивных мероприятий, концертной программы московских творческих коллективов, экскурсии.

О проведении мероприятия губернатор области Михаил Ведерников договорился в ходе рабочей встречи с заместителем мэра Москвы Владимиром Ефимовым. Дни Москвы в Псковской области станут «ответным» мероприятием на проведение Дней Псковской области в Москве, которые состоятся с 23 мая по 24 мая.

По итогам рабочего совещания Нинель Салагаева поручила детально проработать отраслевые мероприятия, и подготовить сводный план подготовки к мероприятию.