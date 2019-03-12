Общество

В Великих Луках задержан подозреваемый в избиении 34-летнего мужчины

В Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области задержал гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 18 марта около 17:30 находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что у бара на улице Малышева 22-летний молодой человек нанес телесные повреждения 34-летнему мужчине и скрылся.

Получив приметы гражданина, экипаж группы задержания организовал поисковые мероприятия и в кратчайшие сроки задержал подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.