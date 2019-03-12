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Общество

Топ-3: Мужская резиновая обувь для города

19.03.2019 15:44|ПсковКомментариев: 0

Как всегда, в марте без резиновых сапог по городу не пройтись.

И это касается не только пешеходов. Водителям тоже необходимо иметь в запасе пару резиновых ботинок на непредвиденный случай. Пусть лежит в багажнике – ждет своего часа. Он обязательно придет.

Вот только ходить в резиновых сапогах или дедушкиных галошах сегодня не комильфо. Поэтому в этой статье речь пойдет про обувь, которая защищает от грязи и слякоти, но делает это «красиво».

1. NORDMAN BEAT 

Яркие и стильные резиновые ботинки Nordman Beat подойдут одинаково и под джинсы, и под брюки. Внутри легкая байка и стелька из вспененного материала, поэтому для ранней весны они незаменимы. По отзывам покупателей, идут размер в размер, легкие, «хорошо сидят на ноге», выглядят «элегантно и не как огородные сапоги». По ощущениям их можно сравнить с обычными кроссовками или мягкими тапочками.

Цена на сайте производителя: 1 490 рублей. 

2. NORDMAN ROVER

Мужские резиновые ботинки Nordman Rover – для ценителей стиля побрутальнее. Внешне похожи на «рабочие» ботинки. Тяжелее и теплее, чем Beat. Внутри вкладыш с фольгой, которая создает «эффект термоса». Rover оптимально носить при околонулевой температуре весной и осенью. Незаменимы для городской снежной каши, слякоти и грязи. В них тепло и сухо.

Кстати, в качестве именно рабочей обуви они тоже подойдут. Тем более, что есть даже модификация с металлическим подноском, который защищает от ударов. Или внезапно упавшего кирпича. Подошва – толстая, рифленая. Шнуровка – хорошо фиксирует стопу (правда, не стоит чересчур усердно затягивать шнурки – все-таки это резина). Так что в такой обуви хоть в город лужи мерить, хоть за город лес валить.

Отдельной популярностью ботинки Rover пользуются у любителей небезызвестной игры «DоzоR». В них можно забраться туда, куда не заберешься в обычной обуви. Чувствуешь себя уверенно и в безопасности.

Цена на сайте производителя: 1 290 рублей. 

3. NORDMAN FIT

Мужские ботинки из ЭВА Nordman Fit – для мужчин, которые между стилем и удобством выбирают второе. Они сделаны из материала ЭВА, поэтому полностью водонепроницаемые, легкие и теплые. Внутри вкладыш из флиса. С ним ботинки можно носить даже зимой. Летом вкладыш лучше вынимать.

Конечно, где-нибудь в театре или на светском приеме в них будет не совсем комфортно. И даже слегка жарко. Nordman Fit скорее рассчитаны на практичные повседневные дела – прогулку с собакой, поход в магазин, поездку на дачу. Одним словом, бюджетная альтернатива обычной повседневной обуви.

Цена на сайте производителя: 1 190 рублей. 

Итак, три модели мужских резиновых ботинок для города. Абсолютно не похожие, но одинаково практичные. Неважно, какую из них вы выберете. Важно, что в любом случае, помимо 100%-ной защиты от воды и грязи, вы получите резиновые сапоги нового поколения. Стильные и аккуратные. Яркие и удобные.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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