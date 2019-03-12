Общество

Определен призовой фонд танцевального фестиваля «Без_предел»

Стали известны призы, которые получат участники IX танцевального хип-хоп фестиваля «Без_предел», который пройдtт 19 и 20 апреля в Пскове. Главным призом мероприятия станет поездка на «Yalta summer jam», который является одним из крупнейших международных хип-хоп фестивалей, и в этом году «Без_предел» является официальным отборочным этапом на участие в фестивале, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Молодежного центра.

Помимо этого, участники и победители получат множество сертификатов от спонсоров и грамоты.

Напомним, 19 и 20 апреля в Пскове пройдет ежегодный танцевальный хип-хоп фестиваль «Без_предел». 19 апреля в Псковском областном колледже искусств им.Н.А. Римского-Корсакова пройдет отбор-шоу, а 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдут финальные выступления и батлы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Подать заявку на нужную номинацию можно в официальной группе фестиваля Вконтакте или заполнить заявку на участие в Псковском городском молодежном центре.