Общество

Публичные слушания по проекту планировки территории пройдут в Дедовичах

Публичные слушания по проекту планировки территории городского поселения на площади 25 гектаров пройдут в Дедовичах. Проект подготовлен ООО «Псковгеокадастр». Псковской области Инициатором проведения публичных слушаний является глава городского поселения, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дедовического района.

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту: 17 апреля в 17:00. Место проведения собрания участников: площадь Советов, дом 6 (здание администрации Дедовичского района, зал заседаний, 2-ой этаж).

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению и информационными материалами к нему, относящимися к теме в период с 19 марта по 17 апреля по рабочим дням с 14:00 до 17:00 в администрации городского поселения «Дедовичи».

С проектом решения, подлежащего рассмотрению можно будет ознакомиться с 28 марта в МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека», а также в сети интернет на сайте.

Участники публичных слушаний прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующих формах: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.