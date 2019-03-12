Общество

Памятные мероприятия прошли в Пскове в преддверии Дня войск национальной гвардии

Накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, в рамках патриотической акции «Дни Росгвардии», личный состав регионального управления почтил память сотрудников и военнослужащих войск правопорядка, погибших при выполнении служебного и воинского долга. В мероприятии приняли участие сотрудники, военнослужащие и ветераны Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, обращаясь к собравшимся, начальник управления по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил: «Сегодня, мы собрались отдать память тем, кто исполнил свой служебный и воинский долг, кто до конца был верен присяге и отдал самое дорогое - жизнь. Их пример беззаветного служения Отечеству, закону и профессии всегда будет перед нами. Память о каждом из них, их благородном служении Родине останется в наших сердцах».

Настоятель воинского Храма св. Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Теор отслужил литию. В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и почтили память погибших минутой молчания.