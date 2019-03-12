Общество

День моряка-подводника отметили в Великих Луках

День моряка-подводника отметили в Великих Луках. Праздничный митинг, посвященный 113-й годовщине со дня создания подводных сил страны, состоялся на Краснофлотской набережной у памятного знака «Великолучанам, честно послужившим Государству Российскому на флоте морском», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

У памятника встретились ветераны-подводники и представители городской власти в лице заместителя главы города, капитана II ранга Николая Андросовича и председателя городского Совета ветеранов, капитана I ранга Валентина Афанасьева. Участники мероприятия возложили цветы в память обо всех моряках подводных лодок, которые не вернулись из моря. Затем торжества продолжились в Краеведческом музее, где состоялось вручение памятных медалей ветеранам-подводникам.