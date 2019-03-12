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Общество

В Псковской области проведен первый этап межгосударственного мероприятия «Розыск»

19.03.2019 15:01|ПсковКомментариев: 0

В области проведен первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В целях стабилизации оперативной обстановки в регионе, активизации розыска и задержания скрывшихся преступников, а также установления местонахождения лиц, пропавших без вести, полицией и другими ведомствами в области проведена операция «Розыск». Осуществлялась она в период с 13 по 14 марта во взаимодействии с представителями УФСИН и УФССП России по Псковской области, военной комендатуры и территориальными органами МВД России на районном уровне.

В результате проведенных мероприятий выявлены 23 лица, находившихся в розыске за совершение преступлений на территории других государств, установлено местонахождение 16 человек, которые разыскивались как пропавшие без вести.

Так, в период операции сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Великолукский» совместно с управлением уголовного розыска УМВД России по Псковской области установлено местонахождение гражданина Республики Беларусь, 1994 года рождения, разыскиваемого МО МВД России «Великолукский» за совершение разбоя.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки 13 марта совместно с управлением уголовного розыска УМВД России по Псковской области установлено местонахождение гражданина Российской Федерации, 1993 года рождения, разыскиваемого ГУ МВД России по Краснодарскому краю за совершение кражи. Фигурант задержан.

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области 14 марта совместно с УФСИН России по Псковской области установлено местонахождение гражданина Республики Молдова, 1986 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами Молдовы за совершение преступления.

Теги: #умвд россии по псковской области #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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