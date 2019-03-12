Общество

В Печорах прошел КВН «Молодежь за выборы»

В рамках «Декады молодого избирателя» в Печорах прошла игра КВН под девизом «Молодежь за выборы». Цель мероприятия - повышение информирования и развития правовой культуры молодых и будущих избирателей, привлечение молодых и будущих избирателей к участию в выборном процессе. В игре приняли участие 4 команды от школ города Печоры и Печорского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области.

Мероприятие состоялось в зале Печорского Дома культуры при полном аншлаге. По словам организаторов, такая активность молодежи крайне редкое явление, немногие мероприятия собирают такую аудиторию.

Игру команд молодых и будущих избирателей также смотрели глава Печорского района Дмитрий Сопотов, председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и председатель территориальной избирательной комиссии Печорского района Нина Круглова.

Оценивало выступление команд авторитетное жюри в составе: секретаря регионального Избиркома Сергея Ковальчука, депутата Псковского областного Собрания депутатов Андрея Ставрунова, депутата Собрания депутатов Печорского района Владимира Глатко, заместителя председателя Молодежного совета при главе района Александра Мирошниченко, члена Общественной палаты Псковской области, руководителя творческого клуба «Феникс» Александра Бушуева, члена Общественной палаты, руководителя региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольги Родиной.

По условиям игры команды представили на суд жюри по три выступления: презентация команды, конкурс капитанов и музыкальный конкурс. Всем участникам КВН удалось показать свой неповторимый стиль и находчивость. Это проявилось в зажигательных танцах и искрометных шутках.

По результатам игры 1-е место заняла команда Печорской лингвистической гимназии «ПЛГ”, набравшая 10,3 балла, 2-е место досталось команде Лавровской гимназии «Сельский движ» (10,1 балла), 3-е место у команды Печорской гимназии «Горы по колено» ( 9,6 балла).

Победители были награждены дипломами и кубками Избирательной комиссии Псковской области, а также призами и грамотами главы Печорского района.

Специальный кубок Избиркома зрительских симпатий единогласным решением достался команде «Сельский движ».

Напомним, с 17 февраля по 30 марта в Псковской области проходит «Декада молодого избирателя», во время которой состоятся мероприятия направленные на ознакомление молодых и будущих избирателей с законодательством о выборах и референдуме, на привлечение их внимания к выборным процессам, на повышение социальной и электоральной активности, гражданской ответственности.