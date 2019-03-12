Общество

Встречи со звездами шоу «Голос» ждут участников фестиваля «Многоголосье» в Великих Луках

Мультиформатный арт-проект «Многоголосье 2019» пройдет в Великих Луках 21-24 марта. Центральным событием фестиваля станет конкурс эстрадного вокала, в котором в этом году примут участие 60 человек. Это вокалисты из Псковской, Тверской и Смоленской областей, а также Витебска и Новополоцка Республики Беларусь. Конкурсанты распределятся по 6 возрастным номинациям. Самому младшему участнику исполнилось 7 лет, самому старшему - 65. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участников фестиваля ожидает два тура. В первом они исполнят по две композиции на свой выбор, одна из которых обязательно должна быть на русском языке. Оценивать выступления будет жюри первого тура, в состав которого вошли актриса театр и кино, режиссер, педагог по голосо-речевому тренингу Наталья Муравьевская (Москва), педагоги по вокалу из Великих Лук Александр Яровой и Светлана Фетисова, педагог по вокалу, член оргкомитета фестиваля «Славянский базар» Аркадий Кириллов (Витебск) и певица Александра Демиховская (Великий Новгород).

Во втором туре свое исполнительское мастерство продемонстрируют 30 лучших вокалистов. Победителей в каждой возрастной номинации определит большое жюри, председателем которого является певица, финалистка шоу «Голос», победительница шоу «Три аккорда» Анастасия Спиридонова. В состав жюри также вошли певец, заслуженный артист РФ, руководитель ансамбля «Псков» Александр Либ, композитор, виртуозный пианист и джазмен Армен Мирабов (Москва) и певица, композитор, финалистка шоу «Голос» Мариам Мирабова (Москва).

Концерт-открытие арт-проекта «Многоголосье 2019» состоится 21 марта в 19.00 в ДК ЛК. В нем примут участие артисты Великих Лук и Великого Новгорода. В этот же день в 18.30 откроется выставка карикатуры лауреата международных конкурсов Александра Шмидта (Москва). На 22 марта на 11.00 запланирован концерт для старшеклассников «Оффлайн», на 13.00 — первый конкурсный день, на 19.00 — концерт современной авторской песни «Предчувствие крыл».

23 марта в 11.00 стартует второй соревновательный день для вокалистов, а в 17.00 состоится джаз-квинтет Александра Василевского (Санкт-Петербург) и Владимира Черноклинова (Москва) «Caribbean jazz report». Финал конкурса эстрадного вокала назначен на 12.00 24 марта. В 17.00 начнется гала-концерт фестиваля с участием лауреатов, членов жюри и гостей проекта.

Фестиваль «Многоголосье» основан в 1991 году как фестиваль авторской песни. На его площадках выступали известные авторы и конкурсанты из десятков городов России и зарубежья. С 2007 года он стал фестивалем авторской песни и поэзии. А с 2017 года к традиционным жанрам фестиваля добавился эстрадный вокал и он преобразовался в мультиформатный арт-проект «Многоголосье». Организаторами «Многоголосья» выступают Дом культуры Ленинского комсомола и вокальная студия «Терминал». Мероприятие проводится в рамках масштабного проекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018».