Общество

Выявлены нарушения при обращении с отходами в вагонном ремонтном депо Пскова

Псковской транспортной прокуратурой в вагонном ремонтном депо Псков проведена проверка исполнения законодательства, в ходе которой установлено, что данным депо не заключен договор на оказание услуг региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, условия хранения отходов производства и потребления нарушаются, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Псковским транспортным прокурором начальнику предприятия внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.