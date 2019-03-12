Общество

К заявкам на «Молодую Ганзу» 2019 года присоединился шведский город Визбю

На Молодую Ганзу 2019 года приняты заявки от 19 Ганзейских городов из Германии, Нидерландов, России и Швеции. Всего на участие в фестивале заявлено 43 молодых Ганзейца. Среди них 11 несовершеннолетних, сообщает Псковской Ленте Новостей пресс-служба Молодежного центра города Пскова.

Напомним, к участию допускаются представители молодежи от ганзейских городов в возрасте от 15 до 26 лет, официально подавшие заявку на участие. Для того, чтобы официально оформить свое участие в «Молодой Ганзе», необходимо связаться с «Ганзейской Дирекцией по проведению праздников» по электронной почте pskovhansa@gmail.com, и запросить логин и пароль для регистрации на сайте псковской Ганзы. Также можно обратиться в администрацию своего города с просьбой включения в состав делегатов «Молодой Ганзы».

В четырехдневной программе «Молодой Ганзы» запланировано проведение образовательных мероприятий, знакомство с городом и заседание, в ходе которого участники движения смогут обменяться опытом в различных сферах деятельности. Также планируется проведение мастер-классов по кулинарии, владению средневековым оружием, изготовлению сувениров и воздушных змеев, которые будут запущены около памятника Александру Невскому. Участники «Молодой Ганзы» примут участие в посадке «Аллеи Дружбы», затем для них будет организована экскурсия в Печоры и Изборск. Гостей Пскова будет сопровождать группа волонтеров, прошедших обучение на базе Псковского городского молодежного центра.