Общество

В Ростелекоме рассказали о том, как обезопасить компьютер

Безопасность дороже денег

Внезапно смартфон начал сам перезагружаться, экран – моргать, а всем контактам разлетаются просьбы выручить деньгами.

При рядовой попытке пролистать ленту в соцсетях всплывает просьба авторизоваться, но тысячу раз вводимые данные уже не подходят.

Знакомые ситуации? Банальный взлом. И всё, что остается, – пытаться восстановить страничку и объяснять друзьям, что на самом деле в финансовой поддержке не нуждаетесь. Неприятно и хлопотно. Еще хуже – если хакеры добрались до автосохраненных в приложениях паролей и списали всё со счета.

Ученые из «Лаборатории Касперского», исследуя риски IT-безопасности пользователей в 2017 году, выяснили, только за год кибермошенники атаковали мобильные устройства почти 43 миллиона раз! Две трети личных аккаунтов хоть раз были взломаны.

Неудивительно, ведь по данным специалистов этой же организации, в мире ежемесячно фиксируется около 200 новых android-вирусов, а в соцсетях каждый день рассылается до 40 тысяч вредоносных ссылок!

Современных людей уже не спасают ни блокировка экрана, ни привычка не сохранять пароли, ни стандартные антивирусы, встроенные в распространенные «операционки».

Антивирусный комплекс – в любой сезон

Пользоваться гаджетом без надежной защиты сегодня – такой же риск подхватить вирус или быть взломанным в виртуальном мире, как в реальной жизни прижиматься в метро к больному ОРВИ и надолго оставлять загородный коттедж без присмотра. При этом каждый третий интернет-пользователь не знает, как защититься от киберугроз (исследование «Лаборатории Касперского»).

Различные провайдеры рекомендуют своим абонентам приобрести специальные программы. «Ростелеком» предлагает всем, кто пользуется его домашним интернетом, экипироваться «Антивирусом». Программу можно установить на два девайса, допустим, на домашний компьютер и свой телефон, или выбрать защиту сразу пяти устройств.

Средство обороны от web-угроз добавляет приватности камере и микрофону, запрещает рекламным агентам собирать пользовательские данные, предотвращает угрозы при подключении через общественный Wi-Fi, помогает безопасно вводить пароли на сайтах и совершать онлайн-платежи. Также «Антивирус» блокирует навязчивую рекламу: вдумчивое чтение статьи в телефоне больше не прервет неисчезающий баннер на весь экран с призывом купить те самые туфли.

Родителям виднее

От вредоносных программ огородились. Но, оставляя один на один с интернетом ребенка, многие взрослые часто терзаются в догадках: куда он там заходит, что ищет, с кем общается и не слишком ли засиживается.

Теперь за всеми «передвижениями» можно… нет, не шпионить, а следить. Исключительно для безопасности самих же детей. С помощью «Родительского контроля», который также можно подключить у «Ростелекома».

Программа буквально отчитывается о действиях ребенка в сети, ведет статистику звонков и SMS, сообщает о подозрительной активности вокруг юного пользователя в онлайн-пространстве. А еще – папы и мамы могут видеть все его новые посты, статусы и упоминания в соцсетях.

Интернет-фильтр оградит от контента с ненормативной лексикой, пропагандой запрещенных веществ и экстремизма, а также умерит любознательность подростка к информации не по годам: родитель имеет возможность заблокировать ненужные сайты.

Еще две полезные функции: можно ограничить время пользования устройством и обозначить безопасный периметр для перемещений детей, к примеру: дом, школа, спорткомплекс. Оказались по адресу вне списка – взрослые получат уведомление и данные их местонахождения.

Сейчас в компании проводится акция для всех абонентов услуги «Домашний интернет». Весь этот год пользователи могут бесплатно в течение 30 дней оценить возможности «Антивируса» и «Родительского контроля». Если функции соответствуют всем ожиданиям и даже их превзошли, дальше пользоваться программами можно по 139 и 99 рублей* за каждую в месяц или оформить годовую подписку со скидкой.

Подключить продукты можно в Едином личном кабинете, в салонах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 1000 800 или на сайте rt.ru.

*139 рублей – ежемесячная стоимость использования продукта «Антивирус», 99 рублей – ежемесячная стоимость использования продукта «Родительский контроль».